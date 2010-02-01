Перерисовать дизайн для программы DMPC

Нашел дизайнера на free-lance.ru который нарисовал Дизайн мне для программы выслал jpg файлы для просмотра я осмотрел сделал замечания он принял и после этого на связь не выходил. предоплату я ему делал, поэтому сейчас я оплачиваю полностью после отдачи мне PSD файлов. я вам вышлю JPG форматы, их надобудет нарисовать заного, что бы файлы были в PSD, каждая иконка и т.д. Оплата 200$ одну страницу выложил сюда, смотрите ниже