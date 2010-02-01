Интеграция сайта на битриксе и CRM

Сайт www.alpinabook.ru.

Нужна интеграция сайта с CRM.

В определенный раздел сайта выводить товарные единицы из CRM с определенным набором параметров:

-администратор выбирает, какие товарные единицы выводить

-для определенной товарной единицы адм-р выбирает, какие параметры выводить

-есть набор параметров, которые необходимо автоматом перезаливать в определенный момент времени

-есть набор параметров, которые можно перезаливать только на усмотрение админа

-визуальная часть вывода товарных единиц на сайте

-сортирова по параметру - месяц, что-то типа календаря - то есть клиент может выбрать определенный месяц и посмотреть, какие товарные единицы представлены именно в этом месяце

-организация тематического каталога по товарным единицам. интегрируемым из CRM - то есть клиент может выбрать определенный раздел каталога и посмотреть. какие товарные единицы в нем представлены

-работа со стиляи