Предоплатные карты для сайта на 1С БИТРИКС

Сайт на Битрикс (www.alpinabook.ru). Нужн функционал Предоплатные карты:

карта имеет номинал и дает определенную скидку, номинал и скидка - настраиваемый параметр

карта,заводится на сайт как товарная единица с определенным набором параметров

на карту не распространяются стандартные скидки

выведение данных в бланк, счет. квитанцию

если в заказе кроме карты есть другие тов.единицы, то на них сразу распространяется скидка по карте

в системе администрирования для карты разработать собственные статусы "Оплачена", "Активирована" и т.д

карта активируется администратором сайта, по факту получения денежных средств

списание средств с карты ведется в автоматическом режиме

при окончании средств на карте, статус в админке меняется автоматически

все номера карт вести в БД

Крайний срок - 15 марта.