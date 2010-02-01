Здравствуйте. Нам требуется только разработка дизайна, верстка будет осуществлятся нашими специалистами. Задача разбита на несколько частей, в первую очередь следует разработать дизайн системы тикетов (запросов). Эта система состоит из 5 ...
Предоплатные карты для сайта на 1С БИТРИКС
Сайт на Битрикс (www.alpinabook.ru). Нужн функционал Предоплатные карты:
карта имеет номинал и дает определенную скидку, номинал и скидка - настраиваемый параметр
карта,заводится на сайт как товарная единица с определенным набором параметров
на карту не распространяются стандартные скидки
выведение данных в бланк, счет. квитанцию
если в заказе кроме карты есть другие тов.единицы, то на них сразу распространяется скидка по карте
в системе администрирования для карты разработать собственные статусы "Оплачена", "Активирована" и т.д
карта активируется администратором сайта, по факту получения денежных средств
списание средств с карты ведется в автоматическом режиме
при окончании средств на карте, статус в админке меняется автоматически
все номера карт вести в БД
Крайний срок - 15 марта.
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