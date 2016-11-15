Разработка скина для Kodi

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка190 просмотров

Доброго дня!

Необходимо создать новый скин для Kodi на основе двух уже имеющихся. Работа будет заключаться в подгонке одного скина под стиль второго (перерисовка изображений, изменения шрифтов и прочее)

Для выполнения проекта необходим практический опыт в сфере скиннинга под Kodi

8 лет назад
Ulenspy
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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