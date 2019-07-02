Создать прототип+дизайн главного экрана ЛидерТаск для Windows

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен2 заявки319 просмотров

ТЗ следующее:

Создать дизайн главного экрана ЛидерТаск для Windows (обязательно понять логику работы программы)

Натянуть его на сервис интерактивного просмотра, например, Axure.  

Сделать кликабельность в сервисе, то есть чтобы можно было наглядно увидеть как будут работать кнопки, как будут открываться окна. 

Пример выполнения: 

https://xd.adobe.com/view/dd289cf3-8523-4e97-5a01-cc08414fd3b9-ab19/screen/61d08e68-5dd3-456d-93db-ea2493706ab7/LeaderTask-1?fullscreen

https://xd.adobe.com/spec/b9e80d95-d3b6-4167-4db3-6c68923245ab-cfd9/

6 лет назад
gvozdok
Иван 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

two_corner
Антон 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$100
3 дня
Работа выполнена в срок и согласно ТЗ. Все отлично. Рекомендую.
Интересная задача. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

two_corner
Антон 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад