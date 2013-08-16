Android-дизайн для экрана "HelpDesk"

Доброго времени суток.

Необходимо создать дизайн для Android-приложения.

В целом, требуется создать только один экран для планшета.

Все требования к дизайну описаны в файле, приложенном к проекту.

Рассматриваются люди с портфолио.

Желательные срок сдачи работы, после того как выберу исполнителя, - до 10 рабочих дней.

Процесс работы примерно такой: вы показываете черновик экрана - я говорю двигаетесь в том направлении или нет + даю замечания. Потому в оценку стоимости не забудьте заложить время на 2-3 согласования черновиков + 1-2 согласование итогового макета.