требуется разработчик удобного мобильного приложения для интернет форума www.forummb.ru приветствуются кандидаты с возможностью создания каких-либо приятных "фишек". потребность осознал, тк вижу сколько народу использует эти новомодные гаджеты для выхода в интернет. сам тоже прикупил, чтобы не выделяться))
Дизайн банковского приложение для андроид
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать адаптивный дизайн приложение по макапам (вышлю исполнителю с подробным ТЗ) в нескольких размерах 1280х800 и 480х800, объем – 7 страниц
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