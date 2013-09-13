Дизайн банковского приложение для андроид

требуется разработчик удобного мобильного приложения для интернет форума www.forummb.ru приветствуются кандидаты с возможностью создания каких-либо приятных "фишек". потребность осознал, тк вижу сколько народу использует эти новомодные гаджеты для выхода в интернет. сам тоже прикупил, чтобы не выделяться))