Дизайн банковского приложение для андроид

$500
Дизайн мобильных приложенийЗавершен11 заявок251 просмотр
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Необходимо разработать адаптивный дизайн приложение по макапам (вышлю исполнителю с подробным ТЗ) в нескольких размерах 1280х800 и 480х800, объем – 7 страниц

10 лет назад
Devils_Team
Оксана 
47 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
tesoro-studio
Татьяна 
35 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$500
7 дней
Великолепный дизайн в рекордные сроки. Рекомендую!
Большое спасибо за интересный проект!