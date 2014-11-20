Cоздание графического интерфейса для приложения под Android

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт3 заявки222 просмотра
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Простой по сложности проект. Сделать графический интерфейс для устройства под Android. Дизайн универсален для планшета и смартфона. Графика прилагается в формате PSD. Также есть готовое приложение с черновым UI (среда разработки Eclipse ADT). Результатом выполненной работы должно быть приложение с новым UI. Приложение должно успешно скомпилироваться, и запустится на устройстве выше API 13 (Android 4.0 и выше).

Android
9 лет назад
mxm
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад