Cоздание графического интерфейса для приложения под Android

Простой по сложности проект. Сделать графический интерфейс для устройства под Android. Дизайн универсален для планшета и смартфона. Графика прилагается в формате PSD. Также есть готовое приложение с черновым UI (среда разработки Eclipse ADT). Результатом выполненной работы должно быть приложение с новым UI. Приложение должно успешно скомпилироваться, и запустится на устройстве выше API 13 (Android 4.0 и выше).