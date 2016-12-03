Необходимо сделать рисунки иконок в формате 512 на 512 px в стиле аналогичном дизайну основного сайта. Количество иконок не менее 6 шт.
Дизайн для мобильного приложения
Нужно разработать дизайн для мобильного приложения ВПН.
Ios и Андройд.
Пишите ваши предложения.
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