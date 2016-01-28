Мобильная версия сайта (дизайн)

Необходимо сделать дизайн мобильной версии сайта lit-era.com

Интересует именно дизайн для мобильных устройств, а не адаптивный. В портфолио исполнителя должно быть не менее трех примеров дизайна именно мобильных сайтов и/или приложений.

ТЗ: описания страниц (какие элементы оставить, какие упустить в мобильной версии) высылаются по портфолио художника.

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