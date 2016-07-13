Разработка дизайна мобильного приложения

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Нужен человек, который имеет опыт разработки интерфейсов для мобильных приложений. Предпочту более опытных специалистов, свободных в данный момент и готовых приступить к задаче, как можно быстрее.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Туристичиское приложения с елементами навигаци
Работа с готовым контентом
Возможна отрисовка иконок
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