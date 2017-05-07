Создать приложение Android, IOS

Для продуктового магазина. Нужно что бы клиент видел свои бонусные баллы, мог ими расплатиться или накапливать посредством qr кода.

Стилистика будет взята с сайта (он в процессе)

Функционал: взять у приложения трасса https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loyaltyplant.partner.trassa заправка, прям можно скопировать, там все удобно.

Пожалуйста, ваши цену и сроки