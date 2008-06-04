Здравствуйте! Мы сейчас реализуем несколько компакт-дисков (обложки во вложении). Необходимо нарисовать обложку для нового компакт-диска с электронными книгами, представленными на http://www.finbetting.info/productsfull.php На обложке НЕ НУЖНО писать "Компания VivInvest", ибо ...
Дизайн картинок для интернет магазина
Надо сделать картинки для интернет магазина сувенирной продукции.
Исходные данные: картинка сувенирки без логотипа, картинка сувенирки с логотипом, надо нанести в фотошопе логотип на сувенирку чтобы выглядила как настоящая. Например футболка белая картинка+каринка логотипа= картинка футболки с логотипом.
Цена 1-2$ за картинку, надо 50 картинок. Можете свои цены предлагать в аську.
ICQ 401 645 962
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