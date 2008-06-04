Дизайн картинок для интернет магазина

Надо сделать картинки для интернет магазина сувенирной продукции.

Исходные данные: картинка сувенирки без логотипа, картинка сувенирки с логотипом, надо нанести в фотошопе логотип на сувенирку чтобы выглядила как настоящая. Например футболка белая картинка+каринка логотипа= картинка футболки с логотипом.

Цена 1-2$ за картинку, надо 50 картинок. Можете свои цены предлагать в аську.

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