Добрый день, необходимо с переодичностью раз в 2 мес. создавать дизайн кухонной посуды( кастрюли и ковши) принадлежности. Мы присылаем фото их нужно переработать и дорисовать, вывести в кривые. Для более детального описания просьба писать [email protected]