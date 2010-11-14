Дизайн кухонной посуды

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Закрыт4 заявки137 просмотров

Добрый день, необходимо с переодичностью раз в 2 мес. создавать дизайн кухонной посуды( кастрюли и ковши) принадлежности. Мы присылаем фото их нужно переработать и дорисовать, вывести в кривые. Для более детального описания просьба писать [email protected]

14 лет назад
metrosol
Сергей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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