Дизайны для футболок

Дизайн продукцииЗавершен11 заявок280 просмотров
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Нужен человек, который сможет сделать дизайны для футболок. Ничего сверхъестественного делать не нужно. Есть материалы, нужно только все причесать.

От меня WMZ, от Вас дизайны (.eps до 8-й, .ai до 10-й, .cdr до 12-й версии).

Всех, кого заинтересовало сие предложение прошу обращаться в аську 67ноль982.

15 лет назад
freeadmin
Игорь 
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
creativdesign
Директор 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Видно, что человек на своем месте.
Отличный заказчик. Поставил четкое ТЗ, оплату произвел незамедлительно. Рекомендую!
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