Ищу специалиста по созданию карточек товара (листингов) для e-commerce

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт12 заявок316 просмотров

Придумать дизайн для листинга с сумками (5 фото). Задача сделать креативней конкурента.

Конкурент

https://www.amazon.com/KXKS-Premium-Sneaker-Travel-Duffel/dp/B09BN5QX52?ref_=ast_sto_dp&th=1

https://www.amazon.com/dp/B09824L4JG/ref=twister_B09824YH85?_encoding=UTF8&th=1

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