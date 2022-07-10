Разработка подарочной коробки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт6 заявок556 просмотров

Добрый день. Все мы знаем новогодние подарочные коробки, те в которых лежат конфеты. Они бывают например в виде домиков (для понимания о чём идёт речь фото приложу). Есть достопримечательности в виде двух мавзолеев. Хотелось бы, чтобы исполнитель сделал некий файл скорее всего в формате jpeg, т.е. просто картинка, на этой картинке обозначены линии сгиба и отреза. Т.е. конечный результат я вижу так: беру файл, распечатываю на плотной бумаге на цветном принтере, отрезаю по линиям обозначенной на ней лишнее, сгибаю по указанным на ней линиям, собираю коробку (желательно не склеивая, а на "замки") и получаю маленькую модельку мавзолея. К которую можно положить какой-то сувенир. Т.е. помимо всего прочего эта картинка должна быть цветная. Фото мавзолеев прикладываю. Кроме того их фото можно найти в интернете набрав в поиске "мавзолей Хусейн Бека" и "мавзолей Турахана". Для более детального понимания деталей стен и т.д. могу сделать видеообзор. Публикую повторно. Так как при регистрации ошибочно указал почту. Прошу потенциальных исполнителей продублировать заявки в этот заказ 

3 года назад
guest_1657476372402
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
54 отзыва
3 года назад
Анатолий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Наталья
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марюс
 
48 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Жанна
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Меню для ресторана

    Требуется разработать меню для ресторана на 11 страниц с уникальным и привлекательным дизайном. Оформление должно соответствовать стилю заведения и привлекать внимание клиентов.

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн генеалогічного дерева

    Необхідно розробити дизайн генеалогічного дерева, включаючи створення макету, підбір відповідного шрифта, обробку фотографій і корекцію кольору. Важливо дотримуватись єдиного стилю та естетики.

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн гарантийной карты

    Необходимо разработать дизайн гарантийной карты для сервиса по обслуживанию фар. Размеры карты соответствуют стандартам кредитной карты. Пример дизайна предоставлен. Предоплата приветствуется.

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн упаковки и логотипа

    Требуется разработка дизайна упаковки для продукта и логотипа бренда, основываясь на референтах, предоставленных маркетологом. Уделите внимание особенностям бренда и целевой аудитории.

    Дизайн продукции24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн (редизайн) коробки для лан (utp) кабеля по готовому шаблону.

    $40

    Требуется редизайн коробки для лан (UTP) кабеля по готовому шаблону в Corel. Новый дизайн должен быть выполнен для бренда COMTEQ с использованием красивого шрифта. Срок выполнения - сегодня.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн и лого для лака ногтей

    Требуется разработка дизайна упаковки и логотипа для бренда органических лаков для ногтей. Необходимо создать привлекательные промоматериалы, которые подчеркнут уникальность продукта и его безвредность.

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать дизайн для будки с фастфудом

    Требуется разработать оригинальный дизайн для будки с фастфудом в черно-оранжевых тонах. Дизайн должен предусматривать размещение меню на фасаде, так как торговля будет осуществляться через окно. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Дизайн продукции20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн ванны

    Требуется разработать дизайн ванной комнаты, учитывая цвет плитки в виде волн. Основной акцент на создание эстетически привлекательного интерьера с гармоничным сочетанием элементов.

    Дизайн продукции2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать этикетку на стекляную\пластиковую бутылку с напитком.

    Требуется разработка этикетки на стеклянную или пластиковую бутылку с напитком. В задании представлены примеры. Название бренда будет раскрыто после выбора кандидата. Ожидаются отклики от заинтересованных фрилансеров.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад