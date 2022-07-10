Требуется разработать меню для ресторана на 11 страниц с уникальным и привлекательным дизайном. Оформление должно соответствовать стилю заведения и привлекать внимание клиентов.
Разработка подарочной коробки
Добрый день. Все мы знаем новогодние подарочные коробки, те в которых лежат конфеты. Они бывают например в виде домиков (для понимания о чём идёт речь фото приложу). Есть достопримечательности в виде двух мавзолеев. Хотелось бы, чтобы исполнитель сделал некий файл скорее всего в формате jpeg, т.е. просто картинка, на этой картинке обозначены линии сгиба и отреза. Т.е. конечный результат я вижу так: беру файл, распечатываю на плотной бумаге на цветном принтере, отрезаю по линиям обозначенной на ней лишнее, сгибаю по указанным на ней линиям, собираю коробку (желательно не склеивая, а на "замки") и получаю маленькую модельку мавзолея. К которую можно положить какой-то сувенир. Т.е. помимо всего прочего эта картинка должна быть цветная. Фото мавзолеев прикладываю. Кроме того их фото можно найти в интернете набрав в поиске "мавзолей Хусейн Бека" и "мавзолей Турахана". Для более детального понимания деталей стен и т.д. могу сделать видеообзор. Публикую повторно. Так как при регистрации ошибочно указал почту. Прошу потенциальных исполнителей продублировать заявки в этот заказ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции11 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно розробити дизайн генеалогічного дерева, включаючи створення макету, підбір відповідного шрифта, обробку фотографій і корекцію кольору. Важливо дотримуватись єдиного стилю та естетики.Дизайн продукции13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать дизайн гарантийной карты для сервиса по обслуживанию фар. Размеры карты соответствуют стандартам кредитной карты. Пример дизайна предоставлен. Предоплата приветствуется.Дизайн продукции23 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна упаковки для продукта и логотипа бренда, основываясь на референтах, предоставленных маркетологом. Уделите внимание особенностям бренда и целевой аудитории.Дизайн продукции24 заявкиЗакрыт3 года назад
- $40
Требуется редизайн коробки для лан (UTP) кабеля по готовому шаблону в Corel. Новый дизайн должен быть выполнен для бренда COMTEQ с использованием красивого шрифта. Срок выполнения - сегодня.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка дизайна упаковки и логотипа для бренда органических лаков для ногтей. Необходимо создать привлекательные промоматериалы, которые подчеркнут уникальность продукта и его безвредность.Дизайн продукции18 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать оригинальный дизайн для будки с фастфудом в черно-оранжевых тонах. Дизайн должен предусматривать размещение меню на фасаде, так как торговля будет осуществляться через окно. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Дизайн продукции20 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать дизайн ванной комнаты, учитывая цвет плитки в виде волн. Основной акцент на создание эстетически привлекательного интерьера с гармоничным сочетанием элементов.Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка этикетки на стеклянную или пластиковую бутылку с напитком. В задании представлены примеры. Название бренда будет раскрыто после выбора кандидата. Ожидаются отклики от заинтересованных фрилансеров.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен2 года назад