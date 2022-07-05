Дизайн генеалогічного дерева

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт13 заявок349 просмотров

Маю готове генеалогічне дерево, потрібно:

- розробити макет

- підібрати шрифт

- оброблення фото

- корекція кольору

3 года назад
kasper11
Яна 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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Никита
 
22 года
3 года в сервисе
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3 года назад
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Ірина
 
44 года
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10 месяцев назад
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Юлія
 
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3 года в сервисе
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Наталия
 
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4 месяца назад
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месяц назад
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2 часа назад
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3 года назад
#1
Дизайн продукции
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
333 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Альбіна
 
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Дизайн продукции

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