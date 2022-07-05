Необходимо разработать дизайн гарантийной карты для сервиса по обслуживанию фар. Размеры карты соответствуют стандартам кредитной карты. Пример дизайна предоставлен. Предоплата приветствуется.
Дизайн генеалогічного дерева
Маю готове генеалогічне дерево, потрібно:
- розробити макет
- підібрати шрифт
- оброблення фото
- корекція кольору
Заявки фрилансеров
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