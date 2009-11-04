Изготовление макета пластиковой карты (лич.проект)

Здравствуйте! Набираем людей для поиска визуальных идей по заданным нами темам для дизайнов тетрадей. ЧИТАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО: - Сотрудничество регулярное, постоянное, с определенной периодичностью. - Искать надо и по предложенным нами источникам (ссылки на сайты ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Изготовление макета пластиковой карты.
Технические требования к макету - http://www.a1card.ru/maket.php
Карта с магнитной полосой HiCo, и полосой для подписи владельца карты (пустая).
Есть сверстанный а иллюстраторе - от туда нужно взять дизайн.
Есть наброски дизайн-макета в необходимыми данными.
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