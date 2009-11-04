Изготовление макета пластиковой карты (лич.проект)

$30
Дизайн продукцииЗакрыт4 заявки153 просмотра
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Изготовление макета пластиковой карты.

Технические требования к макету - http://www.a1card.ru/maket.php

Карта с магнитной полосой HiCo, и полосой для подписи владельца карты (пустая).

Есть сверстанный а иллюстраторе - от туда нужно взять дизайн.

Есть наброски дизайн-макета в необходимыми данными.

14 лет назад
softis
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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