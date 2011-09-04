Кофейные автоматы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт10 заявок372 просмотра

Есть фирменный стиль компании на основе которого нужно разработать дизайн кофейного автомата, отвечающий двум критериям: внешний вид автомата должен вызывать желание выпить чашечку кофе, цвета должны быть насыщенными и привлекать внимание. Для начала предлагаю изобразить ваше виденье аппетитного кофе автомата в виде параллелепипеда, после одобрения нужно будет всё раскроить под отдельные элементы. Нужно иметь опыт работы с изображением в типографском формате. Необходимо высокое качество.

Если претендентов соберётся много - будет организован конкурс на самый аппетитный дизайн.

Виды кофейников http://i-vending.ru/katalog.html

Фирменный дизайн, наработки http://www.i-vending.ru/bin/all_style.zip

14 лет назад
Generalak2
Алик 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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