Кофейные автоматы

Есть фирменный стиль компании на основе которого нужно разработать дизайн кофейного автомата, отвечающий двум критериям: внешний вид автомата должен вызывать желание выпить чашечку кофе, цвета должны быть насыщенными и привлекать внимание. Для начала предлагаю изобразить ваше виденье аппетитного кофе автомата в виде параллелепипеда, после одобрения нужно будет всё раскроить под отдельные элементы. Нужно иметь опыт работы с изображением в типографском формате. Необходимо высокое качество.

Если претендентов соберётся много - будет организован конкурс на самый аппетитный дизайн.

Виды кофейников http://i-vending.ru/katalog.html

Фирменный дизайн, наработки http://www.i-vending.ru/bin/all_style.zip