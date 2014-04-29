Дизайн сайта юридической компании

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка65 просмотров
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Требуется разработка дизайна главной, внутренней и страницы контактов. Подробности в ТЗ

Дизайн сайта
10 лет назад
Elfiel
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
pixelseo_ua
Андрей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$100
4 дня
Все выполнено на уровне и в срок.
Все прошло как всегда хорошо!
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