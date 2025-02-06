Ищется специалист для разработки токена USDT в сетях TRC20 и ERC20. Необходим опыт в создании и запуске криптовалют. Укажите свои навыки и примеры работ.
Анализ финансового состояния предприятия по данным фин отсетности
По методички (много таблиц) выполнить анализ финансового положения фирмы. Данные фин отчётности и методичку предоставлю. Оригинальность не важна, главное чтобы были верны все расчеты и произведён анализ каждой таблицы. Объём 80 страниц.
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