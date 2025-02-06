Предлагается инвестиция в действующий хостел в Валенсии, Испания. Инвесторы могут приобрести доли хостела с доходностью 15% годовых в евро и возможностью обратной продажи. Ищем риелторов и инвестиционных аналитиков для сотрудничества. Привлекаем средства для строительства новых объектов и расширения бизнеса.