Анализ и разработка тарифов

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки362 просмотра

Добрый день, необходимо сделать анализ тарифов конкурентов и выработать предложение по тарифам для нашей компании.

Компания - Сервис Электронного Документооборота.

5 лет назад
DMS_
Вера 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дастан
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад