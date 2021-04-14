Необходимо создать/настроить управленческий учет компании в Google Таб

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Закрыт3 заявки532 просмотра

Ищу специалиста по Google Таблицам

Хочу выстрить систему учета при помощи Гугл сервисов, максимальная автоматизация.

Заготовки данных таблиц имеются в Экселе.

Имеются справочники: статьи приходов и расходов

Учет всех денег ведется в нескольких валютах: рубли, доллары, юани.

Данные по всем проектам должны консолидироваться в единую сводную таблицу.

Необходимо будет настроить автоматическое создание Счетов/Инвойсов.

Хотелось бы иметь разные представления: по клиентам, по этапам сделки, по валюте.

Иметь аналитику по заказам, расходам, прибыли по каждому проекту.

Дополнительную информацию готов предоставить.

Прошу предоставить о себе информацию:

1. опыт взаимодействия с Google Таблицами

2. написать свои компетенции, стаж, опыт работы

3. Какими еще гугл сервисами владеете?

4.Ориентировочная стоимость данной работы

4 года назад
neekita
Никита 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Ольга
 
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