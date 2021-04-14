Необходим рерайт статьи по работе с дебиторской задолженностью объемом от 10000 до 15000 знаков с уникальностью от 95%. Текст должен быть структурирован по разделам, включая введение и заключение, с названием в форме утверждения. Практические примеры приветствуются.
Необходимо создать/настроить управленческий учет компании в Google Таб
Ищу специалиста по Google Таблицам
Хочу выстрить систему учета при помощи Гугл сервисов, максимальная автоматизация.
Заготовки данных таблиц имеются в Экселе.
Имеются справочники: статьи приходов и расходов
Учет всех денег ведется в нескольких валютах: рубли, доллары, юани.
Данные по всем проектам должны консолидироваться в единую сводную таблицу.
Необходимо будет настроить автоматическое создание Счетов/Инвойсов.
Хотелось бы иметь разные представления: по клиентам, по этапам сделки, по валюте.
Иметь аналитику по заказам, расходам, прибыли по каждому проекту.
Дополнительную информацию готов предоставить.
Прошу предоставить о себе информацию:
1. опыт взаимодействия с Google Таблицами
2. написать свои компетенции, стаж, опыт работы
3. Какими еще гугл сервисами владеете?
4.Ориентировочная стоимость данной работы
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