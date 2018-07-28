Нужна консультация/ обучение торговать на бирже криптовалют

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт1 заявка194 просмотра

Хочу научиться торговать криптовалютой на бирже. 

Нужен опытный наставник, кто научил бы стратегиям торговли.

Обучаться удаленным доступом через TeamViewer, или скайп. 

Думаю начать с Binance, а потом на BitMex.

Знаком с элементарными операциями – купить-продать. 

7 лет назад
dv002
61 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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