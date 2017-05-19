Здравствуйте Станислав. Мне нужна программа для личной работы. Не в интернет. Я вам отправляю ссылки нескольких проектов. Мне нужно написать 2 программы и так чтобы я сама могла контролировать весь процесс. Работать буду только на своих компьютерах. Это семейный бизнес.

Вот эти проекты

http://dengivpodarok.ru/

http://dolgoletiya.mlmone.click/

Сколько будет стоить такие программы?