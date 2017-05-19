Добрый день. До 2013 был резидентом Германии и имел счет в немецком банке. С 2013 являюсь резидентом РФ, при этом счет в банке в Германии не закрывал. Никаких особых ...
Нужна программа
Здравствуйте Станислав. Мне нужна программа для личной работы. Не в интернет. Я вам отправляю ссылки нескольких проектов. Мне нужно написать 2 программы и так чтобы я сама могла контролировать весь процесс. Работать буду только на своих компьютерах. Это семейный бизнес.
Вот эти проекты
http://dolgoletiya.mlmone.click/
Сколько будет стоить такие программы?
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