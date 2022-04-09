На основе цены за одну единицу услуги создать и придумать Excel таблицу с тремя абонет-подписками с разным допустимым максимальным кол. пользователей, так что б цена за одну единицу услуги (для одного пользователя) казалась бы почти в 2 раза дешевле однако учитывая годовую стоимость подписки на определенное максимально допустимое количество пользователей при максимально возможном значении за год, цена должна снижаться максимум на 30%.

Сделать и применить другие интерестные формулы, так что б клиенту цена абонемента казалась очень привлекательной но в итоге экономия бы составляла не более 30% а оказание разовой услуги явно было бы не выгодным.

Ну или возможно у вас будут определенные соображения по этому поводу из собственного опыта.