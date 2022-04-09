Требуется оператор для работы в колл-центре из дома. Географическое местоположение не имеет значения. Условия работы хорошие, требуется возраст от 18 лет. Подходящие кандидаты могут подать заявку на данную позицию.
Сделать расчеты в Excel
На основе цены за одну единицу услуги создать и придумать Excel таблицу с тремя абонет-подписками с разным допустимым максимальным кол. пользователей, так что б цена за одну единицу услуги (для одного пользователя) казалась бы почти в 2 раза дешевле однако учитывая годовую стоимость подписки на определенное максимально допустимое количество пользователей при максимально возможном значении за год, цена должна снижаться максимум на 30%.
Сделать и применить другие интерестные формулы, так что б клиенту цена абонемента казалась очень привлекательной но в итоге экономия бы составляла не более 30% а оказание разовой услуги явно было бы не выгодным.
Ну или возможно у вас будут определенные соображения по этому поводу из собственного опыта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Финансовые услуги6 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Требуется разработать реальный бизнес-план для финтех-компании, который включает подробное финансовое обоснование, анализ рынка и стратегии. Ожидается качественная проработка всех аспектов, включая инвестиционные предложения и прогнозы доходов.Финансовые услуги4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $300
Требуется помощник для поиска объявлений о продаже качественной аудио техники на немецких интернет площадках, таких как ebay-kleinanzeigen. Необходим опыт работы с закупками и администрированием сайтов. Обязанности включают внесение товаров в ЦРМ и ведение учета в таблицах. Оплата сдельная и ежемесячная через Paypal.Финансовые услуги4 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для решения задачи по МСФО в области консолидации. Главное – правильный путь решения. Работа может быть выполнена не идеально, но с пониманием процесса. Оплата обсуждается.Финансовые услуги3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $5
Требуется разработать отчет в Excel, соответствующий техническому заданию для финансовых услуг. Необходимо учесть все указанные требования и форматы данных.Финансовые услугинет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать работу по макроэкономике с акцентом на финансовые услуги. Знание иностранных языков будет плюсом. Основные аспекты исследования должны быть четко и грамотно изложены.Финансовые услуги5 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется подрядчик для разработки стратегии развития нового кластера. Необходимо подготовить предложение, включающее основные этапы работы и стоимость. Описание кластера предоставлено, техническое задание в данный момент отсутствует.Финансовые услуги3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сформировать финансовую модель, перебивая данные из одной формы в другую. Требуются хорошие знания Excel, включая формулы, а также понимание финансовых отчетов и моделей. Опыт в финансовых услугах приветствуется.Финансовые услуги10 заявокЗакрыт3 года назад
- $220
Ищем специалиста в области экономики и организации производства для написания работы. Основные темы: акции, ликвидность, коэффициент обеспеченности собственными капиталом, амортизация. Время выполнения: 09.04.2022 с 14:20 до 16:20.Финансовые услуги2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $2
Необходимость заказать карту через реферальную ссылку в сфере финансовых услуг. Уточняйте детали и условия получения карты.Финансовые услуги5 заявокЗакрыт3 года назад