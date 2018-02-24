Систематизация бизнес процессов

Финансовые услугиЗакрыт10 заявок204 просмотра
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Наталья добрый день) У меня три студии фитнеса. Не могу систематизировать бизнес процессы.  Должностные обязанности,  ответственность,  отчетность, Нужна помощь. 

6 лет назад
guest_15235500716688
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад