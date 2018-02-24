Систематизация бизнес процессов

Добрый день, нужен экономист на работу или несколько работ. Мы компания в области интернет-маркетинга, нам уже 5 лет. У нас задача спланировать выручку и расходы на 1, 2 и 3 года. Но до этого, нужно сделать "играющую" бизнес модель ...