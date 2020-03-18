Создание финансовой модели проекта для инвестора

Финансовые услугиЗавершен12 заявок395 просмотров
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Ищем специалиста с реальным опытом работы с инвестиционными проектами (привлечение инвестиций в проект, взаимодействие с инвесторами). Портфолио приветствуется. 

Задача - создать финансовую модель проекта с расчетом основных экономических показателей. 

Задача упрощается тем, что основные данные по проекту мы рассчитали, сильно глубоко в проект погружаться не потребуется. На основе исходных данных необходимо построить удобную, читаемую модель для инвестора. 

Заранее благодарны!

4 года назад
alexey_go
45 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
SviridovOnline
41 годБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$250
7 дней
Большая благодарность Виктору за прекрасно выполненное задание. Очень четкий и опытный специалист, помог разобраться, всегда на связи.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, разъяснения, своевременная оплата.
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