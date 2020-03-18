Создание финансовой модели проекта для инвестора

Ищем специалиста с реальным опытом работы с инвестиционными проектами (привлечение инвестиций в проект, взаимодействие с инвесторами). Портфолио приветствуется.

Задача - создать финансовую модель проекта с расчетом основных экономических показателей.

Задача упрощается тем, что основные данные по проекту мы рассчитали, сильно глубоко в проект погружаться не потребуется. На основе исходных данных необходимо построить удобную, читаемую модель для инвестора.

Заранее благодарны!