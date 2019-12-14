Выполнить задание excel

Ищем специалиста с реальным опытом работы с инвестиционными проектами (привлечение инвестиций в проект, взаимодействие с инвесторами). Портфолио приветствуется. Задача - создать финансовую модель проекта с расчетом основных экономических показателей. Задача упрощается тем, что основные данные по проекту ...
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