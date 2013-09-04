Дизайнеры

$2500
Фирменный стильЗакрыт32 заявки528 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

I. Объявляется набор на вакантные должности:

- дизайнеры;

II. Проектная задача:

- редактирование и создание графических элементов;

III. Требования:

- портфолио и опыт работы в аналогичные проекты или компании;

IV. Преимущества:

- высокая оплата от 1000 USD осуществляется еженедельно и влияют факторы как профессионализм, харизматические данные, опыт;

- бесплатные консультации и постоянные инструкции;

10 лет назад
eyeland
Лаур 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов(-1)
  • Похожие заказы

  • Фименный стиль для магазина автозапчастей

    Нужен фирменный стиль для компании, занимающейся продажей автозапчастей. Итогом должен стать брендбук в PDF и подготовленные для печати исходники. 1) Лого во вложении 2) фирменные носители: документация упаковка ...

    Фирменный стиль12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн визитки

    $50

    Здравствуйте, нужно сделать визитку и шапку для ворда Тз в в файле ) Если что то нужно, пишите.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать фирменный стиль.

    $50

    Общественной организации необходимо указать услугу. Сам стиль уже есть, исходя из него необходимо разработать: конверт, визитку, бланк, папку. Пишите ваши предложения по цене и срокам, а также не забудьте приложить портфолио. Спасибо большое.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка фирменного стиля по готовому шаблону

    Необходимо доработать фирменный стиль на базе готового шаблона templatemonster (логотип, оформление визиток): русифицировать текст, изменить цветовое оформление, схему расположения надписей и т.п. образец в приложенном файле. конкретные изменения сообщу исполнителю

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Фирменный стиль

    Нужно разработать фирменный стиль. В частности интересует Буклет и Каталог продукции (светодиодное оборудование).

    Фирменный стиль15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн визитки

    Необходимо разработать дизайн визитки для магазина холодильного оборудования. Пишите предложения по срокам и сумме.

    Фирменный стиль13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Макет визитки

    $50

    Требуется разработать макет визитки для фото студии. Визитка должна подчеркивать стиль и имидж студии. Визитка должна быть корпоративная, т.е. с именем и должностью. Оставляйте цены и сроки. Спасибо

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    $60

    Нужно разработать образци использования фирменного стиля — визитка, бланк, конверт Макет логотипа прилагаю. Пока это веб студия. В будущем — это компания, которая специализируется на создании интернет-бизнеса «с нуля» и «под ключ»: анализ рынка + разработка концепции ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад