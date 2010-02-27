Нужен фирменный бланк ООО Логотип имеется Исполнение в компьютерно-веб стиле Приветствуются смелые нестандартные решения При наличии ссылок на подобные работы просьба не стесняться
Нужен шаблон для документов в фирменом стиле.
У нас есть логтип фирмы, цветовые решения, определена цветовая гамма.
Задача:
в кратчайшие сроки разработать фирменный стиль для документов.
т.е. фирма отправляет свои коммерческие предложения на е-майл в виде word'овских файлов.
нужно создать шаблонный файл.
красивый, лаконичный.
что бы присланное в нем ТЗ оставляло очень хорошее впечатление.
з.ы. выбираю по порфтолио
з.ы.ы. в асю и личку не ломимся
Выбранный исполнитель
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