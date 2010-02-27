Нужен шаблон для документов в фирменом стиле.

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен3 заявки148 просмотров

У нас есть логтип фирмы, цветовые решения, определена цветовая гамма.

Задача:

в кратчайшие сроки разработать фирменный стиль для документов.

т.е. фирма отправляет свои коммерческие предложения на е-майл в виде word'овских файлов.

нужно создать шаблонный файл.

красивый, лаконичный.

что бы присланное в нем ТЗ оставляло очень хорошее впечатление.

з.ы. выбираю по порфтолио

з.ы.ы. в асю и личку не ломимся

15 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Katalena
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$100
1 день
Большое спасибо. Очень рад сотрудничать. Всегда отличное качество по адекватной цене.
Александр - адекватный заказчик, который знает, что ему надо. Это, собственно, и дает возможность работать продуктивно, хорошо и быстро. К тому же, приятный в общении молодой человек.

Заявки фрилансеров

Katalena
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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