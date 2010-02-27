Нужен шаблон для документов в фирменом стиле.

У нас есть логтип фирмы, цветовые решения, определена цветовая гамма.

Задача:

в кратчайшие сроки разработать фирменный стиль для документов.

т.е. фирма отправляет свои коммерческие предложения на е-майл в виде word'овских файлов.

нужно создать шаблонный файл.

красивый, лаконичный.

что бы присланное в нем ТЗ оставляло очень хорошее впечатление.

з.ы. выбираю по порфтолио

з.ы.ы. в асю и личку не ломимся