Разработать дизайн визиток и листовку

$40
Фирменный стильЗавершен18 заявок220 просмотров
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Разработать дизайн визиток и листовку для сайта iBender.ru

7 лет назад
mike_ws
Михаил 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
MyXaLLIkO
Антон 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$40
3 дня
Все отлично, не первый раз работаю с Антоном. Все сделано качественно, в срок. Самое главное - в конечном результате были учтены все наши пожелания
Всё отлично! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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