Разработка логотипа и фирменного стиля для дизайнера интерьеров.

Разработать логотип и фирменный стиль для для дизайнера интерьеров/архитектора. Направления деятельности: дизайн интерьера, проектирование домов, ведение ремонтно-отделочных работ-авторский надзор, декорирование. На данный момент есть сайт annabudanova.ru, небольшой редизайн которого я планирую выполнить после разработки логотипа. При разработке лого ориентируемся на его цветовую гамму и плоский дизайн (на лого не смотрим, он там не к месту).

По названию и позиционированию либо "Дизайн студия интерьеров Анны Будановой", либо "Анна Буданова Дизайн интерьера|Архитектура" или расмотрю ваши предложения. Главное, чтобы читалось, что я или моя студия занимаемся дизайном интерьера и архитектурными проектами.