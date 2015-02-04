Разработка логотипа и фирменного стиля для дизайнера интерьеров.

Фирменный стильЗавершен20 заявок316 просмотров
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Разработать логотип и фирменный стиль для для дизайнера интерьеров/архитектора. Направления деятельности: дизайн интерьера, проектирование домов, ведение ремонтно-отделочных работ-авторский надзор, декорирование. На данный момент есть сайт annabudanova.ru, небольшой редизайн которого я планирую выполнить после разработки логотипа. При разработке лого ориентируемся на его цветовую гамму и плоский дизайн (на лого не смотрим, он там не к месту).

По названию и позиционированию либо "Дизайн студия интерьеров Анны Будановой", либо "Анна Буданова Дизайн интерьера|Архитектура" или расмотрю ваши предложения. Главное, чтобы читалось, что я или моя студия занимаемся дизайном интерьера и архитектурными проектами.

9 лет назад
annabudanova
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$35
3 дня
Работа шла быстрее, чем выдвыалось ТЗ) Рекомендую
Приятно работать с Анной! Оплата вовремя, буду рада сотрудничеству)
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