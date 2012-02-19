530 оригинальных фото для сайта Кондиционеры.

Нужно сфотографировать коллекцию пальто (50-100 моделей) для сайта. Съемка в Москве на территории заказчика, оплата съемочными днями (по 8 часов). Нужен фотограф + (по возможности) 2 девушки фотомодели. Оплата фотографу - от $200 съемочный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
530 оригинальных Фотографий для сайта Кондиционеры.
Нужны Оригинальные фотографии для существующего сайта Кондиционеры.
Под статьи.Хорошего качества.
Фотографии должны быть легкими,не перегружать сайт.
Можно делать из нескольких одну.
1.JPG или PNG(используется если есть прозрачности)
2.Размер 700x500 пикселей, вес не важен.
3.Проверка на оригинальность обязательна.
Цена за 1 фото от 1$ и ниже.
Кто предложить цену ниже при хорошем качестве и скорости выполнения заказа.
Отдам заказ,желательно 2-3 исполнителям.
Оплата по факту выполнения,частями.
Возможно сотрудничество на постоянной основе.
Отзывы после выполнения всей работы.
Рассмотрю все Ваши предложения.
Примеры на заданную тему - оригинальные.
Требуются спокойные, творческие,работоспособные и уравновешенные профессионалы,выдерживающие заявленные сроки, условия и не пропадающие.
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