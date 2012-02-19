530 оригинальных фото для сайта Кондиционеры.

$500
ФотосъемкаЗавершен25 заявок1091 просмотр
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530 оригинальных Фотографий для сайта Кондиционеры.

Нужны Оригинальные фотографии для существующего сайта Кондиционеры.

Под статьи.Хорошего качества.

Фотографии должны быть легкими,не перегружать сайт.

Можно делать из нескольких одну.

1.JPG или PNG(используется если есть прозрачности)

2.Размер 700x500 пикселей, вес не важен.

3.Проверка на оригинальность обязательна.

Цена за 1 фото от 1$ и ниже.

Кто предложить цену ниже при хорошем качестве и скорости выполнения заказа.

Отдам заказ,желательно 2-3 исполнителям.

Оплата по факту выполнения,частями.

Возможно сотрудничество на постоянной основе.

Отзывы после выполнения всей работы.

Рассмотрю все Ваши предложения.

Примеры на заданную тему - оригинальные.

Требуются спокойные, творческие,работоспособные и уравновешенные профессионалы,выдерживающие заявленные сроки, условия и не пропадающие.

12 лет назад
AAlena
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
kalenska
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Наташа прекрасный профессионал. Обладает высоким уровнем креативности и доброжелательности. Отличное качество фотографий. Глубокий подход к теме, умение вникнуть в нюансы, сделать красочную и динамичную фотографию. Умение рассказать о новых и интересных приемах, предложить их в работе. Все эти качества Наташи позволили наш проект сделать интересным, а работу над ним приятной.
Оччень пунктуальная и положительная заказчица, работать одно удовольствие - вить всегда знаю что Елена внятно и четко объяснит что и как. Спасибо отдельное за приятное рабочее общение. За оплату переживать вообще не стоит - всегда моментальная. Одним словом Спасибо Вам Елена за возможность с вами работать.
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