Фото газеты

$50
ФотосъемкаЗавершен9 заявок385 просмотров
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Для сайта нужно фото газеты.

Требования к фото - белый фон (желательно), фактурная, но не мятая газета, четкая красивая тень. снимать нужно точно сверху.

Также нужны несколько вариантов с рукой, держашей газету, положенной на газету ручкой, очками, всего около 20 фотографий одного типа.

16 лет назад
ZiXX
Россия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
34 отзыва
Выбранный исполнитель
epetrovskiy
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$50
Всем доволен
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