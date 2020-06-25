Фото товара

Нужны фотографии товара (светильников) по образцу. По 2 ракурса, 2 цвета, включенный/выключенный, с обработкой и наложением на фирменный фон + без фона. Работы должны вписываться в фирменный стиль. Ознакомится с образцом можно на сайте в разделе каталог blaker.ru/catalog/

Доставка и забор светильников за наш счет, работа по договору. Для начала готовы отправить 1 светильник на тест, чтобы понимать подходит ли Ваша работа. Работа с перспективой на будущее. Нам нужен фотограф, которому мы сможем (как будет появляться новый товар) отправлять модели. Сейчас необходимо отснять около 10 моделей. Если все понравится, будет новое ТЗ по еще одному проекту.