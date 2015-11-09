Фотограф (не профессиональный)

Для сайта недвижимости требуется фотограф.

Оклад 30,000 руб

Вам необходимо будет фотографировать новостройки Москвы и Московской области.

В день необходимо делать по 7-8 объектов, в зависимости от локации.

Главные требования:

- проживание на территории Москвы или ближайших городах сателлитах Москвы;

- умение фотографировать (качество чуть выше любительского);

- возможность каждый день выкладывать отчет и фотографии в ftp папку;

- на испытательный срок (первый месяц) оклад 25,000 руб

В отклике обязательно указывайте: (без данной информации, отклик не рассматривается)

1. Имя и возраст

2. Город и улицу проживания

3. В какое время можете работать (по Москве)