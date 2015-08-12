Предметная фотосъемка

Требуется отфотографировать 40 планшетов -композиций плиток. Затем отформатировать под интернет для сайта ,отфотошопить, если надо прорисовать. Нужно сделать качественно . Вот эталон : http://www.feldhaus.ru/cat.php?r=catalog&c=1&l=8 Из других городов не пишите , только Москва и подмосковье