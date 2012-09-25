Нужно 10 качественных фотографий большого разрешения чтобы напечатать и повесить на стенах в стоматологической клинике, для создания интерьера. Фотографии будут напечатаны размером 50 на 50 см. Примеры во вложении
Фотография исторического музея (Москва)
Требуется человек, умеющий пользоваться фотоаппаратом, который бы сделал со штатива панорамные фотографии одного исторического музея (расположен в пределах КАДа, недалеко от метро), чтобы их можно было оцифровать потом (мы хотим сделать обработку и оформить в качестве подарка музею к памятной дате).
Количество снимков зависит от модели объектива, примерно 20. Без вспышки. Никакая цветообработка не требуется, нужны только исходные фотографии под одинаковыми углами, чтобы мы могли их потом склеить. Работа скорее технического характера, чем творческого. Жестких требований к качеству фоток тоже нет, главное чтобы было четко и не размыто, и чтобы углы фотографий попадали в кадр, чтобы все было ровно и не был завален горизонт.
По сути, приехать, сделать N кадров на штативе (в зависимости от угла объектива, но должен быть нахлест 20% где-то) и уехать. Работы на час максимум + дорога.
Оплата - Яндес.деньги. Довольно срочно - 1-2 дня. Возможна предоплата 50%.
Заявки фрилансеров
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