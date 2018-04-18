Фотография + съемка

$3
ФотосъемкаЗакрыт2 заявки191 просмотр
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нужно следующее 

19 фотографий (селфи) одного человека с разных сторон и одно видео(5-7 сек) работы на 10 минут 

всего нужно снять 20 человек возрастом от 20-60 лет 

оплата 150 руб за человека 

только до 18.04.2018

примеры отправлю 

19 селфи + 1 видео (10 сек) =150руб

6 лет назад
Chinza
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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