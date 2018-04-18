Фотография + съемка

Необходима фотография капель воды на йога мате. В приложении — фотография на которую будет вставлены капли в фотошопе. Нужно снимать под тем же углом, что и фотография-пример. Мат-фон должен быть серый, чтобы максимально подойти под наше изображение. P.S. Предпочтение ...