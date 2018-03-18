Предметное фото чая и посуды

ФотосъемкаЗакрыт8 заявок230 просмотров
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Нужно сфотографировать 10 товаров

за каждое фото, включая обработку - 35 руб.

6 лет назад
guest_15232648912798
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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