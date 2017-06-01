Фоторепортаж о событиях связанных с кредитами

Интересуют любые фоторепотажи о событиях связанных с кредитами, всё от банков до забастовки валютных ипотечников например (не подходят дольщики, вкладчики и т.п. – сайты о кредитах а не о вкладах). Любые события в России, Украине и Беларуси, все города без исключения. )

Один репортаж от 10 до 20 фото (фотограф будет указан обязательно, на фото будет водяной знак сайта).

Чётких ТЗ на съёмку событий на данный момент нет – интересуют в принципе любые. Можно делать параллельно с другими репортажами (фотки должны быть уникальны, нельзя один и тот же кадр публиковать где то отдельно, но в то же время зачастую получается много лишних кадров – их можно например к нам на сайт).

Бюджет такой какой есть, 700 руб. за несколько фотографий, кому покажется что мало – согласен, но пока большего нет.

Необходимо для сайтов:

uracredit.ru – Россия

ura.credit – Украина

uracredit.by – Беларусь