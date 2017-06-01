Фоторепортаж о событиях связанных с кредитами

Задача: Оригинальные фотоснимки на заданную тему. Предмет разработки: Полиграфия для брощур и упаковки текстильной одежды (нижнее бельё, термобельё, футболка, майка и пр.) Исходные требования: Размеры: запечатываемая область (мин) 160мм х 90мм. (отношение сторон. 16:9), разрешение: 300dpi. Объект: предмет текстильной одежды, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересуют любые фоторепотажи о событиях связанных с кредитами, всё от банков до забастовки валютных ипотечников например (не подходят дольщики, вкладчики и т.п. – сайты о кредитах а не о вкладах). Любые события в России, Украине и Беларуси, все города без исключения. )
Один репортаж от 10 до 20 фото (фотограф будет указан обязательно, на фото будет водяной знак сайта).
Чётких ТЗ на съёмку событий на данный момент нет – интересуют в принципе любые. Можно делать параллельно с другими репортажами (фотки должны быть уникальны, нельзя один и тот же кадр публиковать где то отдельно, но в то же время зачастую получается много лишних кадров – их можно например к нам на сайт).
Бюджет такой какой есть, 700 руб. за несколько фотографий, кому покажется что мало – согласен, но пока большего нет.
Необходимо для сайтов:
uracredit.ru – Россия
ura.credit – Украина
uracredit.by – Беларусь
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