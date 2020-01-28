Фотосъемка товара для каталога

Добрый день! Задание не займет много времени. Мне нужны 7-10 фотографий интерьера квартиры (вашей, соседей, родственников без разницы) + 3 фотографии с бумажкой с цифрами моего ID аккаунта. Фото делаете сами на телефон с хорошей камерой или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно произвести фотосъемку товара с обработкой , для рекламного каталога продукции. Товар монтажная пена силиконы герметики - более подробно можно ознакомиться на сайте stroypen.com
Район г.Москва - МО ( г.Одинцово ).
- Похожие заказы
- $5Фотосъемка18 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен фотограф для съемки еды для каталога, сайта, инстаграма. Желательно в Днепре, но можно и в Украине (вышлем продукты почтой). Предлагайте варианты, и хотелось бы посмотреть ваши работы.Фотосъемка16 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
молодой сайт ищет людей, кто может сделать отзыв вам должно быть от18 лет, или вы должны быть похожи на такого пишите сразу свой вкФотосъемка9 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо найти фотографа, который имеет опыт промышленных съемок, лучше, если специализируется на съемке промышленных объектов. Нужны фотографии хорошего качества для сайта, а также съемка квадрокоптером. Съемка предстоит на трех разных объектах, можно выбрать ...Фотосъемка3 заявкиЗакрыт4 года назад
Москва или МО. Каждый товар нужно поставить на стол и снять на видео несколько ракурсов (облет товара). Потом из этого материала я соберу и озвучу видео-обзор. Товары привезет курьер куда скажете. Требования: 1. Примерные нужные ракурсы: https://youtu.be/sv0FW63VobE 2. Камера ...Фотосъемканет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно отснять около 800 ед. товара для интернет-магазина(чехлы, кабеля, наушнки, стекла и т.д.) по 4-6 фоток на каждый товар. С постобработкой КиевФотосъемка7 заявокЗакрыт4 года назад
Для сайта dobryninsky.ru необходимо сделать другой формат фото продукции, в стилистике сайта, красиво и вкусно Примерный формат во вложении Присылайте пожалуйста портфолио, детали и оплату обсудимФотосъемка3 заявкиЗакрыт4 года назад
С 28 по 2 число ищу человека, можно не профессионального фотографа, но с хорошей камерой и пониманием поставленной задачиФотосъемка1 исполнительЗавершен4 года назад
Кол-во 3Д туров: 4 шт. панорама 360гр. с точками перехода на первый и второй этажи а так же на улицу. С примечаниями. Интересует цена и стоимостьФотосъемка2 заявкиЗакрыт4 года назад
Приветствую Нужно отфоткать около 1000 товаров для интернет-магазина с осветлением фона до белого . В Москве. кто готов взяться прошу написать стоимость за 1 фото и контакты.Фотосъемка7 заявокЗакрыт4 года назад