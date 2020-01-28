Фотограф для съемки еды

ФотосъемкаЗакрыт16 заявок382 просмотра
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Нужен фотограф для съемки еды для каталога, сайта, инстаграма. Желательно в Днепре, но можно и в Украине (вышлем продукты почтой). Предлагайте варианты, и хотелось бы посмотреть ваши работы.

4 года назад
Daexis
47 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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