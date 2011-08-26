Фотосессия в детском саду, выпускной альбом.

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт2 заявки247 просмотров

Здравствуйте, дорогие коллеги!

Время летит незаметно, и вот мой ребенок заканчивает детский сад. Встал вопрос фотосессии и выпускных альбомов. Поэтому необходим человек, который может взять полностью на себя этот вопрос, начиная с фотосессии детей на территории детского сада, обработки фото, коллажирования и т.д. до печати выпускных альбомов. Группа очень дружная, и хотелось бы передать это в вашей работе.

Требования:

1) Хочется, чтобы это был творческий человек с интересным (возможно нестандартным) подходом к вопросу, но без перегибов.

2) Наличие всего необходимого оборудования

3) Наличие примеров работ, чтобы показать родителям + портфолио, чтобы предварительно могла оценить я.

4) Наличие времени, чтобы работа была сделана качественно! В прошлом году были инциденты, когда в альбоме были дети с закрытыми глазами! Такая халтура никому не нужна.

5) Проживание в г. Киев (д/с. на Борщаговке).

6) Все необходимые разрешающие бумаги для проведения такой работы (лицензия, санитарная книжка и пр.)!!!

Ну и ваши творческие предложения приветствуются! Предложения без ценового диапазона рассматриваться не будут.

14 лет назад
Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

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