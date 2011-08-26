Требуется фотограф (лучше команда), который отфотографирует 560 сумок и кошельков, и обработает фотографии для выставления в интернет-магазине. Сроки сжатые - 5 дней. Нужно по 3 фотографии на 1 сумку. Фотки вырезать и ...
Фотосессия в детском саду, выпускной альбом.
Здравствуйте, дорогие коллеги!
Время летит незаметно, и вот мой ребенок заканчивает детский сад. Встал вопрос фотосессии и выпускных альбомов. Поэтому необходим человек, который может взять полностью на себя этот вопрос, начиная с фотосессии детей на территории детского сада, обработки фото, коллажирования и т.д. до печати выпускных альбомов. Группа очень дружная, и хотелось бы передать это в вашей работе.
Требования:
1) Хочется, чтобы это был творческий человек с интересным (возможно нестандартным) подходом к вопросу, но без перегибов.
2) Наличие всего необходимого оборудования
3) Наличие примеров работ, чтобы показать родителям + портфолио, чтобы предварительно могла оценить я.
4) Наличие времени, чтобы работа была сделана качественно! В прошлом году были инциденты, когда в альбоме были дети с закрытыми глазами! Такая халтура никому не нужна.
5) Проживание в г. Киев (д/с. на Борщаговке).
6) Все необходимые разрешающие бумаги для проведения такой работы (лицензия, санитарная книжка и пр.)!!!
Ну и ваши творческие предложения приветствуются! Предложения без ценового диапазона рассматриваться не будут.
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