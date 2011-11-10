Проект для фотографа в Москве

Требуется фотограф (лучше команда), который отфотографирует 560 сумок и кошельков, и обработает фотографии для выставления в интернет-магазине.

Сроки сжатые - 5 дней. Нужно по 3 фотографии на 1 сумку. Фотки вырезать и разместить на белом фоне.

Платим 3 000 у.е.

За срыв сроков - каждый день - минус 300 у.е.

За качественно и вовремя выполненную работу - премия по итогу - 200 у.е.