Требуется отщелкать 20-30 комплектов упаковки ювелирных изделий (футляр, футляр + пакет, футляр + футляр). По снимку на комплект с последующей обработкой. Оконечное изображение упаковки должно быть расположено на белом фоне. Пример работы ...
Проект для фотографа в Москве
Требуется фотограф (лучше команда), который отфотографирует 560 сумок и кошельков, и обработает фотографии для выставления в интернет-магазине.
Сроки сжатые - 5 дней. Нужно по 3 фотографии на 1 сумку. Фотки вырезать и разместить на белом фоне.
Платим 3 000 у.е.
За срыв сроков - каждый день - минус 300 у.е.
За качественно и вовремя выполненную работу - премия по итогу - 200 у.е.
Выбранный исполнитель
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