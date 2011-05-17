Роман, добрый день! Нужен один слайд (тематика-выпускница с сумочкой, клатчем и т.п.) для слайдера в интернет-магазине . На слайде должен быть текст: "Почувствуй себя королевой выпускного бала! Только у нас до конца июня скидка ...