Apolonka

Анна Apolonka

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

alexwer
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Обработка фото для интернет-магазина
Рекомендую
Спасибо за работу! Очень качественно и в срок обработаны все фотографии. Продолжаем сотрудничать)
Ответный отзыв
Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Резуненко Романа
Благодарю за сотрудничество
Еще раз убедилась в профессионализме Романа -быстро и качественно! Спасибо большое! Обязательно продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
Tiraska
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Создание слайда для слайдера
Очень приятно работать с Вами, полное взаимопонимание. Очень рад, спасибо огромное.
Спасибо за работу! Очень быстро и качественно выполнены слайды и доп. задание на подарочные карты. Очень довольны скоростью и быстрым пониманием задания!
Ответный отзыв
Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Резуненко Романа
Очень приятно работать с Анной. Вежливое общение. четкое ТЗ, своевременная оплата - мечта фрилансера! Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Отличный результат с первого раза! Спасибо большое!
Ответный отзыв
Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$33
10 баллов
14 лет назад
Создать и развивать группу Vkontakte
Очень приятно было поработать с Анной. Анна вежлива и очень приятна в общение. Своевременная оплата и всегда на связи. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Отличная быстрая и качественная работа! Очень понравилось сотрудничество - буду обращаться еще!
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