Интернет-магазину www.apolonka.ru требуется технический специалист для тех. сопровождения сайта. Периодическое исправление багов, поддержание работоспособности. Работа удаленная.
- Интернет-магазины8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужно отфотографировать в Москве 110 сумок на белом фоне, по 5 фоток с разных ракурсов. Платим 27500 руб. Оплата наличными.Фотосъемка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Создание одного слайда для слайдера интернет-магазинаЗавершен13 лет назад
Добрый день! Нужно обработать порядка 3000 фотографий для интернет-магазина (вырезать объект и разместить на белом фоне, сохранить в размере 800*800 пикс) Прикрепляю фото для тестового задания Прошу ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $3000
Требуется фотограф (лучше команда), который отфотографирует 560 сумок и кошельков, и обработает фотографии для выставления в интернет-магазине. Сроки сжатые - 5 дней. Нужно по 3 фотографии на 1 сумку. Фотки вырезать и ...Фотосъемка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Роман, добрый день! Нужен один слайд (тематика-выпускница с сумочкой, клатчем и т.п.) для слайдера в интернет-магазине . На слайде должен быть текст: "Почувствуй себя королевой выпускного бала! Только у нас до конца июня скидка ...Баннеры1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Роман, нужен один слайд с изображением позирующей девушки с сумочкой для слайдера в интернет-магазине . На слайде должен быть текст: "Каждому 30-му покупателю - в подарок фотосессия!"Завершен14 лет назад
- $100
Приглашение новых пользователей в группу. (группа для интернет-магазина брендовых сумок)Служба поддержки3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Создание двух слайдов для слайдера для интернет-магазинаЗавершен14 лет назад
Необходимо создать и развивать группу Vkontakte. Цель создания группы - привлечение аудитории, интересующейся модой, брендами, модными аксессуарами. Опыт администрирования группы обязателен.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад