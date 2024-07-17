Ищется девушка для фотосъемки в босоножках в образе Золушки. Необходимы открытые босоножки и летний сарафан. Короткие видео будут размещены на стоковом сайте.
Мимика, девушка
Здравствуйте. Нужна обычная худая девушка с остреньким носом. Проявление разной мимики на камеру крупным планом. Необходимо иметь красивый носик, красивую внешность, прическу средней длины или более.
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