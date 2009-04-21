Нужен фотограф на свадьбу. Свадьба будет 11 июля. Примерное время около 8 часов. Так же требуется съемка видео. Для связи можно использовать почту [email protected] МОСКВА
Нужны качественные фотографии
Нужны качественные фотографии(для дальнейшей обработки) людей одетых по тематике проекта, в указанных позах, желательно по несколько снимков на каждую позу(возможно будет расскадровка ).
Будет плюс, если есть фантазия у вас и сможете более уютно разместить.
Самому нет времени на фото-сессии.
Возможно, есть готовые у вас фото.
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