http://nicepay.org.ua/

Нужны качественные фотографии(для дальнейшей обработки) людей одетых по тематике проекта, в указанных позах, желательно по несколько снимков на каждую позу(возможно будет расскадровка ).

Будет плюс, если есть фантазия у вас и сможете более уютно разместить.

Самому нет времени на фото-сессии.

Возможно, есть готовые у вас фото.